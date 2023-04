BBB 23: Últimos campeões do BBB usaram roupas com a mesma cor que a escolhida por Amanda

A final do "Big Brother Brasil 23" acontece nesta terça-feira (25), e as participantes já escolheram as roupas que vão usar. Amanda escolheu um vestido prateado que chamou a atenção dos internautas por se assemelhar com as roupas usadas pelos últimos campeões.

Arthur Aguiar, Thelma e Juliette foram os vencedores das últimas edições do reality e usaram peças prateadas na noite da premiação. No BBB 23, Arthur usou uma jaqueta azul clara com tachas prateadas e brilho. Já Juliette apostou em um macacão prateado com brilho. Enquanto Thelma escolheu usar um vestido cheio de brilho na final do BBB 20.

