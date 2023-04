Prêmio BBB 23: quanto ganha o segundo e terceiro lugar do programa?

A premiação do BBB 23 será a maior da história do programa para a participante que vencer o reality show, o de R$ 2,88 milhões. Mas as demais sisters também ganharão prêmios de 2º e 3º lugar. Saiba quais são os valores:

O segundo lugar do BBB 23 levou para casa o valor de R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar ficou com R% 50 mil. Além do dinheiro, ambos levarão os prêmios em dinheiro que conseguiram conquistar ao longo da temporada.

Amanda, por exemplo, garantiu dois carros 0km após vencer uma Prova do Anjo e a Prova da Finalista.