Após ser internado às pressas, Rico Melquiades deixa o hospital

Após ser levado às pressas ao hospital na manhã da última segunda-feira, 6, Rico Melquiades teve alta e já está em casa. Ele teve fortes dores na coluna, na altura dos rins. Em conversa com a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Bruno Ribeiro, amigo do influenciador, falou sobre o ocorrido.

Segundo o amigo, "saímos a pouco tempo [do hospital]. Fizemos alguns exames e estamos aguardando resultados. Mas ele foi medicado e não quis ficar internado. Estou deixando ele em casa para repousar. [Ainda] Sente um pouco de dor, mas não tão forte como estava", contou ele.

Bruno contou que Rico ligou para ele 11h, dizendo que estava com muitas dores na região da coluna/rins. "Fui até ele, tive que botar fraldas nele, porque ele não conseguia se mexer e estava urinando constante. Liguei para a ambulância, medicaram ele, mas não tem um diagnóstico certo. Mas as dores eram muito fortes, ele gritava e chorava muito", completou.

Ainda na segunda-feira, a equipe de Rico publicou uma nota nas redes sociais. "Hoje pela manhã, Rico acordou com dores intensas na região da coluna e dos rins, onde nem da cama conseguiu se levantar. Imediatamente, ele recebeu atendimento dos socorristas de plantão e foi encaminhado para avaliação médica. Estamos acompanhando de perto o seu estado de saúde e, em um gesto de transparência para todos aqueles que o conhecem e se preocupam com ele, manteremos todos informados sobre seu quadro clínico", dizia o texto.