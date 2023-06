Dayanne Bezerra é agredida por Rico Melquíades após exposed de prints do namorado dele; vídeo

A advogada e influenciadora Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, foi agredida pelo influenciador Rico Melquíades, na madrugada deste sábado (9), na festa São João da Vila, em Alagoas. O evento foi organizado pelo ator Carlinhos Maia. A confusão começou quando o campeão de A Fazenda 13 foi confrontar Dayanne após ela expor prints do namorado dele flertando com um amigo dela. O rapaz foi expulso do evento, levado por seguranças, e a moça foi à delegacia prestar queixa.

Dayanne estava ao lado de outro homem quando Rico se aproximou, acompanhado de uma mulher (que ele apresentou como irmã dele). Pelos vídeos que circulam nas redes sociais, há discussão já com tons de voz alterados. A suposta irmã de Rico joga bebida na advogada e começa a troca de tapas. Outras pessoas não identificadas se envolvem e caem no chão em meio à briga. Dayanne mostrou que quebrou um dente e perdeu algumas lentes dentárias.

"Gente, estava na minha no meu canto. E ele veio me bater com uma mulher que disse que era a irmã dele. Essa mulher que ele diz que é irmã dele toma meu copo e joga na minha cara. Minha sorte foram as pessoas, me defendi o máximo que pude. Estou totalmente sem chão, nunca pensei que ele fosse tão covarde", relatou a advogada, em um vídeo que postou de dentro da delegacia onde denunciou Rico por agressão. O influenciador ainda não se manifestou após o caso.