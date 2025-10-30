Mulher gasta R$ 140 mil para ter os 'maiores lábios do mundo' e ignora alertas médicos; saiba quem é

Desde 2018, a búlgara Andrea Ivanova, de 28 anos, persegue um objetivo inusitado: ser reconhecida como a mulher com os maiores lábios do mundo. Para alcançar essa meta, a influenciadora e enfermeira assistente já gastou mais de R$ 140 mil em 32 procedimentos estéticos, incluindo preenchimentos labiais, remodelações faciais e cirurgias nas bochechas e no nariz.

Natural de Sófia, capital da Bulgária, Andrea mantém um perfil no Instagram com cerca de 40 mil seguidores, além de outra conta em uma plataforma de conteúdo adulto. Nas redes, ela compartilha o dia a dia e o resultado das transformações, que atraem tanto curiosidade quanto críticas.

Segundo o tabloide britânico The Mirror, a influenciadora disse não se importar com as opiniões negativas — nem mesmo com as da própria família, que já expressou preocupação com a quantidade de cirurgias.

"Sou adulta, decido o que fazer com o meu corpo. Meus amigos não têm problema em sair comigo, apesar dos meus lábios enormes, e me aceitam como eu sou", afirmou Andrea.

Os procedimentos, contudo, não são isentos de risco. Especialistas alertam que o uso excessivo de preenchedores pode causar complicações sérias, como infecções, deformações permanentes e até necrose. Ainda assim, Andrea afirma estar satisfeita com o resultado e disposta a continuar com as intervenções.

A influenciadora revelou também que, recentemente, enfrentou dificuldades para encontrar atendimento odontológico na Bulgária. “Me senti péssima. Nenhum dos dentistas deu uma explicação específica”, contou ao The Mirror, acrescentando que pode buscar tratamento fora do país.