Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mulher gasta R$ 140 mil para ter os 'maiores lábios do mundo' e ignora alertas médicos; saiba quem é

Influenciadora de 28 anos já gastou fortuna em mais de 30 procedimentos estéticos

Hannah Franco
fonte

Quem é a búlgara que quer ter os maiores lábios do mundo (Reprodução/Instagram)

Desde 2018, a búlgara Andrea Ivanova, de 28 anos, persegue um objetivo inusitado: ser reconhecida como a mulher com os maiores lábios do mundo. Para alcançar essa meta, a influenciadora e enfermeira assistente já gastou mais de R$ 140 mil em 32 procedimentos estéticos, incluindo preenchimentos labiais, remodelações faciais e cirurgias nas bochechas e no nariz.

Natural de Sófia, capital da Bulgária, Andrea mantém um perfil no Instagram com cerca de 40 mil seguidores, além de outra conta em uma plataforma de conteúdo adulto. Nas redes, ela compartilha o dia a dia e o resultado das transformações, que atraem tanto curiosidade quanto críticas.

VEJA MAIS

image Neta de Gretchen, Bia Miranda gasta R$ 27 mil em procedimentos estéticos; compare
Aos 18 anos, a ex-Fazenda - que tem 3 milhões de seguidores - surgiu nas redes sociais com preenchimento labial e lentes de contato nos dentes e aplique nos cabelos

image Homem entra para o Guinness Book por ter o maior nariz do mundo: 'Fui abençoado'
O turco tem 8,8 centímetros de nariz

Segundo o tabloide britânico The Mirror, a influenciadora disse não se importar com as opiniões negativas — nem mesmo com as da própria família, que já expressou preocupação com a quantidade de cirurgias.

"Sou adulta, decido o que fazer com o meu corpo. Meus amigos não têm problema em sair comigo, apesar dos meus lábios enormes, e me aceitam como eu sou", afirmou Andrea.

Os procedimentos, contudo, não são isentos de risco. Especialistas alertam que o uso excessivo de preenchedores pode causar complicações sérias, como infecções, deformações permanentes e até necrose. Ainda assim, Andrea afirma estar satisfeita com o resultado e disposta a continuar com as intervenções.

A influenciadora revelou também que, recentemente, enfrentou dificuldades para encontrar atendimento odontológico na Bulgária. “Me senti péssima. Nenhum dos dentistas deu uma explicação específica”, contou ao The Mirror, acrescentando que pode buscar tratamento fora do país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

procedimento estético
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Ilha do Marajó revela suas riquezas culturais e naturais no ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, 31

O programa vai ao ar logo após ‘Três Graças’

30.10.25 14h03

CULTURA

Gaby Amarantos vai recriar o filme 'Rock Doido' em plano-sequência no palco do Global Citizen

A cantora paraense promete transformar o Mangueirão em uma grande festa de aparelhagem

29.10.25 19h43

ENDOIDA!

Viviane Batidão confirma show de abertura no 'Global Citizen Festival: Amazônia'

A artista foi convidada após o sucesso do “Amazônia Live” e promete repetir a energia do “rock doido” no Mangueirão

29.10.25 19h18

GLOBAL CITIZEN AMAZÔNIA

Estacionamento Global Citizen: saiba valores e onde comprar vaga para deixar o carro ou moto

Garantir a vaga com antecedência ajuda a evitar imprevistos no dia e permite foco total na experiência do festival

29.10.25 12h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Conheça cinco novelas turcas censuradas que foram modificadas ou canceladas

A Turquia vive sob um governo de direita desde que Recep Tayyip Erdogan assumiu o poder em 2003

25.04.25 16h00

Novela Turca

'Século Magnífico': Conheça a novela turca que causou polêmica e manifestações na Turquia

A dizi também é conhecida pelo título orignal 'Muhteşem Yüzyıl'

09.04.25 16h00

Internet

Filme vencedor do Oscar 'Ainda Estou Aqui' é filé? Entenda a publicação de Rubens Paiva no X

Autor publicou uma foto de um DVD pirata do filme e internautas explicaram o que expressão significa; veja

11.03.25 17h51

Dorama

Conheça o dorama 'A História da Garota da Pérola', estrelado pela cantora e atriz Zhao Lusi

Além de Zhoa Lusi, o C-Drama tem no elenco Liu Yuning e Tang Xiaotian

27.11.24 17h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda