Homem entra para o Guinness Book por ter o maior nariz do mundo: 'Fui abençoado'

O título de “Homem vivo com o maior nariz” continua com o turco Mehmet Ozyurek, desde quando ele teve o nariz medido oficialmente pela primeira vez, em 2001, e entrou para o Guinness, o Livro de Recordes. O homem possui 8,8 centímetros de nariz, o que é um pouco maior que uma carta de baralho. As informações são do portal Metrópoles.

Ozyurek acredita que essa característica peculiar é genética. Ele afirma que o pai e os tios também possuíam narizes “grandiosos”, no entanto, nenhum médico conseguiu explicar o porquê dele ter herdado os genes.

Ele conta que sofria bullying quando era criança. “Eles me chamavam de narigão para me deixar mal”, relembra. “Mas eu resolvi olhar para mim. Eu olhei no espelho e me descobri.”

“Eu amo o meu nariz, é claro… eu fui abençoado. Deus me fez assim, não tem nada que pode ser feito contra isso. Eu aprendi a viver em paz com meu físico”, disse Ozyurek.