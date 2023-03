Criança de 8 anos é agredida pela mãe após perder lápis de cor e escola aciona a PM

Uma criança de apenas oito anos foi agredida pela mãe após voltar para casa sem os seus lápis de cor. A direção da escola notou ferimentos no rosto da criança e acionou a Polícia Militar nesta segunda-feira (13), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Consta no Boletim de Ocorrência que a mãe da criança enviou um bilhete para a escola, nesta segunda (13), pedindo providências a respeito do sumiço dos lápis de cor. Funcionários da escola notaram que a criança tinha alguns hematomas no rosto e o questionaram.

O menino revelou que apanhou da mãe por conta do desaparecimento dos lápis. Uma lesão no olho da criança foi notada, que declarou ter sido causada por uma agressão anterior, em outra data. Por conta disso, a direção da escola acionou o Conselho Tutelar. Por falta de viaturas, a Polícia Militar foi acionada.

Na casa, a mãe confessou que havia agredido a criança como correção por conta de mentiras. A mulher foi levada a uma delegacia para prestar esclarecimentos. Um caso de lesão corporal dolosa foi registrado e investigações sobre o caso serão realizadas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)