Mulher agredida esfaqueia o marido em Parauapebas

Uma mulher, identificada como Fabrina dos Santos Silva, esfaquefou o marido, Willy Almeida Barbosa, depois de ser vítima de agressões por parte do companheiro. Os crimes aconteceram na noite de sexta-feira, 20, no bairo Novo Horizonte, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Com informações do blog Native News Carajás.

A Polícia Militar do Pará (PM) atendeu a ocorrência, na qual Fabrina alegou que teria esfaqueado Willy para se defender de agressões do homem. Ela teria conseguido reagir e desferir dois golpes de faca, que acertaram o peito e o braço do esposo.

Willy foi socorrido e levado para o Hospital Municipal (HMP), onde recebeu atendimento médico. Apesar da perda de muito sangue, ele teria permanecido consciente e seu estado de saúde seria estável. A mulher, por sua vez, foi encaminhada para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

A redação integrada de O Liberal aguarda retorno da Polícia Civil do Pará (PC) sobre como será o encaminhamento do caso.