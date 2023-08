Jovem mantida em cativeiro é torturada e estuprada por cerca de seis meses, no Distrito Federal

Uma jovem de 19 anos foi mantida em cativeiro por seis meses, sendo torturada e estuprada pelo próprio companheiro, de 22 anos, que teria agido por ciúmes da vítima. O caso aconteceu no Distrito Federal.

Em depoimento, a vítima contou que o casal estava junto a cerca de nove meses e que ela passou a ser mantida trancada há seis, onde o suspeito a agredia, torturava e estuprava diariamente, ameaçando-a de morte. Além disso, ele teria cortado os cabelos dela.

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem foi resgatada após conseguir entrar em contato com a irmã, que acionou as autoridades. Ao perceber a chegada da viatura ao local, a vítima tentou fugir para pedir ajuda, mas foi alcançada pelo criminoso, que a agrediu novamente. A PM conseguiu entrar na casa e prender o agressor.

Na residência, a PM encontrou um revólver com munição, drogas e dinheiro. O suspeito confessou o crime e ainda revelou que vendia crack.

O homem foi preso e vai responder por lesão corporal, violência doméstica, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com