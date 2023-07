Mãe denuncia desaparecimento do filho, mas o mantinha como escravo sexual em casa, diz jovem

Um homem de 25 anos, cuja mãe afirmou que ele estava desaparecido há oito anos, acusou-a de mantê-lo como refém em casa, drogá-lo e abusar sexualmente dele. Rudy Farias foi encontrado do lado de fora de uma igreja em Houston, Texas (EUA), na semana passada. Sua mãe, Janie Santana, disse que era um milagre seu filho desaparecido ter sido encontrado. Farias e Santana se reuniram com a polícia de Houston na quarta-feira (28).

No entanto, a história tomou um rumo bizarro e sombrio, com Farias acusando sua mãe de mantê-lo em cativeiro e abusar dele fazendo-o "brincar de papai" na cama, nu, tratando-o como um escravo e dando-lhe drogas alucinógenas. A mãe havia relatado seu desaparecimento em 2015, quando ele tinha 17 anos. No entanto, os vizinhos disseram que ele nunca esteve desaparecido e o viam regularmente.

Na quarta-feira, Farias foi visto escondendo o rosto com um cobertor ao sair de um hotel em Houston, acompanhado pelo conselheiro Quanell X. Segundo relatos, ele só falou sobre os abusos depois que as autoridades o separaram da mãe. O conselheiro, que estava presente na reunião como mediador entre a família e a polícia, disse que o jovem pediu para falar com ele em particular.

Após ser separado de sua mãe, Rudy teria dito que nunca esteve desaparecido e, nos últimos anos, sua mãe o obrigava a dormir na mesma cama que ela. Quando questionado sobre detalhes das acusações de abuso sexual, Quanell disse que não queria entrar em detalhes sobre os "beijos". Quando questionado novamente, ele rebateu os repórteres:

"Deixe-me fazer uma pergunta - se sua mãe está te beijando de língua na cama, estando nua, o que é isso? Isso é doentio", disse o jovem.

Rudy supostamente disse que a polícia o encontrou na semana passada porque ele roubou o carro de sua mãe para fugir dela. Não está claro quando Rudy fugiu, mas Quanell disse que ele estava com o cartão de crédito de sua mãe, que foi emitido dois anos atrás, quando ele foi encontrado na semana passada. "Então, se ele esteve desaparecido por oito anos, como diabos ele conseguiu aquele cartão de crédito no bolso?" disse Quanell.

Quanell afirmou que Santana manteve seu filho escondido e o convenceu de que ele precisava se esconder porque a polícia o procurava para colocá-lo na prisão. "Eu estava cansado de viver como um escravo", disse Farias quando questionado por que ele fugiu, segundo Quanell.

"Acredito que ela o estava drogando completamente. Ele disse que não gostava de se deitar com ela, que tentava escapar da cama, mas ela dizia que ele tinha que ser o marido dela", afirmou o conselheiro. O jovem supostamente disse que sua mãe também o obrigava a dar banho nela e o punia deixando-o trancado em um quarto.