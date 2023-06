Chorando, suspeito de estupro e sequestro alega apenas 'conversa' com vítima; vídeo

Durante uma abordagem policial, registrada em vídeo, Daniel Moraes Bittar, acusado de estuprar e sequestrar uma menina de 12 anos no Jardim Ingá, no Entorno do Distrito Federal, alegou que apenas estava "conversando" com a vítima. Nas imagens, é possível observar o homem quase chorando e visivelmente alterado.

Daniel confirmou que a garota estava em seu apartamento e declarou, no momento da gravação, que ainda não havia feito nada com ela. Quando questionado pelos policiais, o suspeito chegou a pedir calma.

VEJA MAIS

Após sequestrar a criança de 12 anos, abusar sexualmente dela e mantê-la como refém, Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, foi preso na noite de quarta-feira (28/6). Durante o depoimento prestado à polícia na madrugada de quinta-feira (29/6), o suspeito permaneceu em silêncio. Além disso, uma mulher suspeita de ter participado do crime também está detida.