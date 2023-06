Suspeito de sequestro e pedofilia é flagrado por câmeras chegando em casa com mala; vídeo

Imagens capturadas por câmeras de segurança revelaram o momento em que Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, suspeito de sequestrar uma criança de 12 anos, abusar sexualmente dela e mantê-la como refém, chegou à sua residência por volta das 14h dessa quarta-feira (28), carregando uma mala. A polícia acredita que a vítima foi dopada e colocada dentro da bagagem. Criança saía da escola quando foi sequestrada.

Suspeito arrastou mala até apartamento

Nas imagens, é possível ver Daniel estacionando seu carro em frente ao prédio onde mora, em Valparaíso (GO), entorno do Distrito Federal, e retirando a mala do porta-malas. Em seguida, ele cobre o objeto com um tipo de pano e começa a arrastá-lo.

Com a vítima dentro da mala, Daniel sobe dois andares de escada. No último lance, ele é visto arrastando a mala com as duas mãos antes de abrir a porta do apartamento onde reside.

No apartamento do criminoso, a polícia encontrou uma série de objetos perturbadores, incluindo uma garrafa de clorofórmio, duas máquinas de choque, uma fita comumente usada para amarrar pessoas, medicamentos, objetos sexuais como vibradores, uma câmera fotográfica, cartões de memória, uma mala, DVDs e revistas de conteúdo pornográfico.

Durante o período em que esteve em cativeiro, Daniel ameaçou transformar a vítima em sua "escrava sexual". Além disso, ele teria registrado em vídeo o momento em que a criança foi forçada a realizar atos sexuais. Nesta quinta-feira (29), a namorada do criminoso, suspeita de ter colaborado no sequestro, foi presa.