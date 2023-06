Mãe é presa por entregar filha de 10 anos para ser abusada por caseiro em sítio

Uma ocorrência de abuso sexual envolvendo uma mãe de 26 anos e sua própria filha de 10 anos resultou na prisão da mulher na última quarta-feira (14). Segundo informações da Polícia Civil da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás (AM), as investigações tiveram início após denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar do município. O relato informou sobre a prática de estupros envolvendo a criança e um caseiro, de 59 anos, em um sítio localizado no quilômetro 14 da estrada Ozias Monteiro.

VEJA MAIS

Conforme registro dos policiais, a mulher vinha entregando sua filha ao caseiro nos últimos três meses, permitindo que ela passasse os finais de semana no sítio. Durante esses encontros, o abusador consumava os abusos sexuais contra a criança, enquanto a mãe supostamente recebia dinheiro em troca.

A mulher e o caseiro foram autuados em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores. Agora, eles serão encaminhados para a audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário para as devidas medidas legais.