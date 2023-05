Idoso é preso após ser flagrado abusando da neta de 7 anos dentro de igreja no Pará

Um idoso foi preso, na última quinta-feira (18), na zona rural de Anapu, no sudoeste do estado, após ser flagrado abusando da própria neta, uma criança de apenas 7 anos, em uma igreja. A prisão ocorreu dentro do espaço religioso, localizado em Travessão do Santana, distrito da cidade, há cerca de 30 km do centro de Anapu.

Testemunhas informaram à Polícia Civil que o idoso foi visto colocando as mãos nas partes íntimas da criança, nas dependências da igreja. A vítima confirmou os abusos. De acordo com os relatos, os abusos eram recorrentes e o suspeito já teria abusado de outras duas netas, também menores de idade. As denúncias são investigadas.

VEJA MAIS

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Anapu. No depoimento, o idoso suspeito alegou que teria colocado as mãos embaixo da saia da menor para "pegar uma lanterna", mas foi desmentido por testemunhas. Com ele, foi apreendida uma arma que estava em situação irregular, que seria usada para ameaçar as testemunhas do crime.

O homem deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável e pode pegar até 15 anos de prisão.

Casos de abuso e exploração sexual de adolescentes podem ser repassados ao número 181 ou 190, sem a necessidade de se identificar.