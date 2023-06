Homem é preso por abusar de dez crianças pelas redes sociais

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da operação Mayra, que visa combater crimes de abuso sexual pela internet, prendeu um homem suspeito de praticar o crime contra dez crianças, na região.

Segundo o delegado da operação, Filipe Campos, a PC instaurou oito inquéritos policiais para investigar o acusado, de 35 anos, que aliciava as crianças pelas redes sociais. “O criminoso aliciava as meninas pela internet, tanto no Facebook, como no Instagram, para conseguir fotos íntimas dessas delas. Quando não conseguia, realizava montagens para simular a nudez da criança com os amigos dele”, explicou.

O homem foi autuado após três anos de investigação, onde foi comprovado que ele mantinha diversos perfis falsos, usados para fazer amizade com as crianças.

Na operação, foram apreendidos aparelhos celulares e HD’s, que continham imagens das vítimas. “Havia pelo menos 500 pastas separadas com o nome de cada menina, cujas vítimas são de toda parte do país”, destacou.

O homem vai responder por estupro de vulnerável, compartilhamento e armazenamento de material contendo pornografia infantojuvenil e constrangimento ilegal.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com