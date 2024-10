Vídeo mostra mulher nua andando no Palácio do Planalto

Uma mulher em aparente surto psicótico, entrou pelada nas dependências do Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (30/10). A mulher pedia para falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A mulher se despiu após passar pelo detector de metais e tentou conversar com as recepcionistas para entrar no prédio onde Lula trabalha. Ela foi contida pelos seguranças e encaminhada para atendimento com o Corpo de Bombeiros. A identidade da mulher não foi revelada.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)