Em suposto surto, jovem faz a esposa refém com duas facas e acaba morrendo ao ser atingido pela PM

Alex de Assis da Costa Gomes, de 29 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (6/8) depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo por uma guarnição especializada da Polícia Militar do Pará, em Abaetetuba, nordeste do estado. As informações foram confirmadas pela PM, que informou que a ação do disparo foi realizada no momento em que Alex mantinha a esposa refém, dentro de uma casa, utilizando duas facas, uma de cozinha e outra maior. Ainda conforme a PM, Alex apresentava características de quem estava em surto psicótico. No entanto, ainda não houve um laudo que comprovasse o surto. A Polícia Civil informou que, de acordo com o registro de ocorrência, Alex de Assis da Costa Gomes tentou atingir uma equipe da PM com golpes de arma branca.

O 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM) foi acionado ao caso, registrado no bairro São Lourenço, ainda na noite de segunda (5/8). Por conta da possibilidade do surto, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram ao local, incluindo uma guarnição especializada da PM, para resguardar a segurança dos agentes e da vítima.

De acordo com a polícia, Alex mantinha a companheira no último andar de uma casa de dois andares. De lá, ainda conforme o relato das autoridades, Gomes jogou roupas da mulher e da filha, incluindo móveis para o meio da rua.

VEJA MAIS

O momento em que a PM tentou entrar no imóvel para liberar a vítima foi acompanhado por vários curiosos e compartilhado nas redes sociais. Na filmagem, é possível dois militares juntos, um deles segura um escudo. Mais atrás da dupla de policiais, vem um outro agente. Os militares vão a caminho de uma porta aberta, que fica no fim de um dos lados da sacada do imóvel.

De repente, Alex surge dessa mesma porta e vai em direção aos agentes. Na sequência, ele é baleado por um dos policiais e cai desacordado. Após o tiro é possível ouvir gritos no fundo da gravação, que termina pouco tempo depois.

Alex foi socorrido para o Hospital Regional de Abaetetuba, mas não resistiu ao ferimento. A polícia também detalhou que a companheira dele foi encaminhada para uma unidade de saúde da região. Ela e nenhum outro policial se feriu durante a ocorrência.

A PM disse que Alex fazia uso de drogas e de remédio controlado. Porém, as autoridades não souberam dizer se a suposta utilização de entorpecentes ou dos medicamentos podem ter desencadeado o possível surto. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele tinha passagens por tráfico e roubo.

Para a redação integrada de O Liberal, a PC comunicou que, ainda com base no BO, Alex foi atingido por um tiro no confronto com a PM e não resistiu aos ferimentos. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações conduzidas pela seccional de Abaetetuba.