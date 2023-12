Homem em suposto surto psicótico entra em farmácia de Marituba e imobiliza funcionário

Um homem de 26 anos entrou em uma farmácia de Marituba, na Grande Belém, e imobilizou um funcionário do local, nesta terça-feira (26). Segundo a polícia, o suspeito estaria em um suposto surto psicótico e fazia uso de remédio controlado.

Inicialmente, mensagens foram compartilhadas nas redes sociais de que o caso seria um assalto com refém no local. No entanto, a polícia negou essa informação.

VEJA MAIS

Uma viatura do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), que faz o policiamento ostensivo na área, estava próxima da área e agiu rapidamente. A situação foi controlada e o suspeito levado à 18ª Seccional Urbana, em Marituba.

Na unidade policial, conforme o relato das autoridades, foi constatado que o homem em suposto surto não tinha antecedentes criminais. Em nota, a Polícia Civil informou à redação integrada de O Liberal que que não houve roubo ou tentativa de roubo. O homem estava em estado de surto psicótico e foi encaminhado para uma unidade de saúde. A condição de saúde foi comprovada por documentação analisada pela equipe da Delegacia de Marituba.