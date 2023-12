Adolescente diz que matou irmã de 8 anos após 'surto psicótico'

A adolescente de 14 anos que confessou ter matado a facada a própria irmã, de 8 anos, dentro da própria casa, em Santarém, no último dia 28 de novembro, foi encaminhada para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fasepa), em Belém, na quinta-feira (30). Ela foi apresentada ao Ministério Público do Estado (MPPA) e, ao Dicionário, que solicitou o encaminhamento dela para a Fasepa.

À Polícia Civil, a jovem confessou que teve um “surto psicótico” e, por isso, assassinou a irmã. Ela afirmou que as duas brincavam juntas e que atacou a irmã mais nova com uma faca após a criança dormir. As duas estavam sozinhas na casa.

Anteriormente, a adolescente, que morava com a criança, a mãe e a madrasta no bairro Maracanã, declarou, em sua primeira versão dos fatos, que dois homens entraram na residência, cometerem o homicídio, e a levaram para à comunidade Pajussara.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samo) chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas a criança já estava sem vida. As equipes médicas encontraram ferimentos no pescoço da menina de 8 anos, que indicavam que ela tinha falecido há poucas horas.

A mãe afirmou que só soube do crime quando chegou do trabalho, no período da tarde. O pai foi levado à delegacia para prestar depoimento, chegou a ser detido, mas a Polícia Militar descartou a participação dele no crime após a confissão da adolescente.