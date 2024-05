Homem que matou o próprio pai é executado a tiros em Parauapebas

Haylan Araújo Alves, de 29 anos, foi assassinado a tiros no bairro Rio Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na quarta-feira (1º de maio). A vítima respondia em liberdade pelo assassinato do próprio pai, Manoel Ramos Alves, de 51 anos, também morto a tiros em agosto do ano passado.

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito de ter matado Haylan chegou sozinho no local, em uma motocicleta, e perguntou onde vendia "óleo", uma gíria usada para se referir à venda de entorpecentes. Em seguida, o suspeito bateu no portão de Haylan e, assim que a vítima o recebeu, efetuou os disparos contra o alvo.

Vizinhos relataram à polícia que Haylan era considerado um homem perigoso na área e tinham medo dele.

Uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas na rua 10 de Maio, por volta das 19h, quando os policiais ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, encontraram Haylan caído no chão, dentro de casa, com vários ferimentos pelo corpo.

De acordo com informações policiais, Haylan teria matado Manoel quando o pai tentou defender a nora durante uma briga do casal. Além do homicídio, Haylan acumulava passagens na polícia por tráfico de drogas e violência doméstica.

A Polícia Civil está investigando o caso para chegar ao responsável pelo crime e elucidar a motivação do assassinato. As informações são do site Correio de Carajás.