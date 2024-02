Médico tem surto psicótico, destrói o próprio apartamento, quebra o de vizinho e é preso

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para conter um morador de um edifício localizado no bairro Rosário, em Patos de Minas, que apresentava um possível quadro de surto psicótico. O homem, um médico de 44 anos, surtou, quebrou o próprio apartamento e também o de um vizinho.

O morador do andar de baixo ao do apartamento do médico relatou que estava dormindo quando, de repente e sem motivo aparente, o autor quebrou a sua porta. Depois, ele retornou para o próprio aparamento e continuou a quebrar as coisas.

Os agentes policiais foram até o apartamento do suspeito e o chamaram, mas não foram atendidos. Diante do histórico de outras ocorrências de surto, dano, ameaça e lesão corporal, o médico foi detido.

Já mais calmo, o médico confessou que foi até o apartamento do vizinho questioná-lo sobre barulhos que vinham do local. Ele ainda confirmou que fez uso de Zolpidem e bebida alcoólica, e que não se lembrava de todos os fatos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com