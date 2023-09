Homem nu invade academia em Juiz de Fora e quebra equipamentos até ser detido

Um homem de 40 anos, em meio a um surto psicótico e com comportamento agressivo, invadiu uma academia na zona norte de Juiz de Fora, Minas Gerais, completamente nu, conforme relatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As redes sociais rapidamente se encheram de vídeos que registraram o momento em que o indivíduo desprovido de roupas adentrou a academia e começou a destruir equipamentos. A ação do intruso resultou em danos significativos, incluindo a destruição de uma televisão, luminárias, o forro do teto e outros pertences do local.

O caos só aumentou quando algumas pessoas presentes na academia reagiram à situação, agredindo o homem nu na tentativa de contê-lo. A polícia foi acionada para lidar com a ocorrência e conduzir o indivíduo a uma avaliação médica, a fim de determinar a causa do incidente e garantir a segurança de todos os envolvidos.