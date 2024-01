Suposto surto de funcionária assusta clientes de salão de festas, no Marco

Na manhã desta quarta-feira (3), uma funcionária de um estabelecimento comercial na Travessa Mauriti, no bairro do Marco, teria passado por um suposto surto e assustou clientes que chegavam no local. Informações da Polícia Militar dão conta que a mulher estaria em estado de choque, o que alarmou as pessoas que pensavam se tratar de um assalto com refém, informação que foi descartada pelas autoridades policiais que estiveram no local.

Segundo a PM, tudo ocorreu por volta de 10h. Os clientes chegaram ao salão de festas e encontraram a funcionária chorando, muito nervosa e sem conseguir pronunciar nenhuma palavra. Temerosos, os clientes acionaram a polícia. Como procedimento, os PMs chamaram a Rotam e o Corpo de Bombeiros para auxiliar na situação. Após rondas e varreduras no quarteirão, nada foi encontrado. Uma médica socorrista dos Bombeiros fez uma avaliação clínica na funcionária do estabelecimento e constatou que ela teria passado por um surto.

A PM entrou em contato com os proprietários do local que informaram não estar em Belém, mas que nada havia saído da normalidade e todos estariam em segurança. Dessa maneira, familiares da mulher que passou pelo suposto surto foram chamados e a levaram para receber auxílio médico, já que ela ainda estava sem se comunicar com as pessoas para explicar o que teria acontecido.

Nas redes sociais, muitas pessoas compartilharam a informação de que se tratava de um assalto com refém, já que a área foi isolada e vistoriada pela polícia. No entanto, as autoridades policiais informaram que não é verdade e buscam tranquilizar a todos, garantindo que a situação foi resolvida da melhor maneira possível e a mulher recebeu a ajuda adequada.