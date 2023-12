Surto de pneumonia misteriosa que acontece na China e na Europa pode chegar ao Brasil? Veja

O surto de uma pneumonia, causada pela bactéria Mycoplasma pneumoniae, que começou no norte da China, agora se espalha por países da Europa como Holanda e Dinamarca, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e dados de órgãos de saúde desses países.

O Mycoplasma pneumoniae afeta os pulmões, mas normalmente causa uma doença leve, semelhante à gripe, chamada de “pneumonia ambulante”. Os casos são mais comuns em crianças. No entanto, o aumento da resistência bacteriana, resistência antimicrobiana, tem contribuído para a ineficácia no tratamento com antibióticos comuns e levado a casos mais graves e internações.

Há risco de surto da pneumonia misteriosa chegar ao Brasil?

De acordo Julio Croda, médico infectologista da Friocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), as chances de um surto de Mycoplasma pneumoniae chegar ao Brasil são grandes.

VEJA MAIS

“Tivemos a retomada das escolas, com crianças mais suscetíveis, o que nos levou a surtos do vírus sincicial respiratório, por exemplo. Então, tudo indica que podemos ver um aumento de casos do Mycoplasma pneumoniae também”, explica o médico.

Segundo o infectologista, um grande desafio no Brasil é que não há testagem em massa para identificação desse agente, o que, de acordo com o especialista, dificulta o tratamento correto em casos graves e o monitoramento de um possível aumento no número de infecções. Mesmo assim, Croda diz que não há motivo para desespero.

Quais são os sintomas da pneumonia misteriosa?

Os sintomas da infecção causada pelo Mycoplasma pneumoniae são bem parecidos aos de uma gripe comum, incluindo coriza, dor de cabeça, dor de garganta e febre. No entanto, um sintoma bastante comum nesse tipo de infecção é a presença de tosse seca. Vale ressaltar que apenas através de testes é possível realizar um diagnóstico preciso, uma vez que não é possível fazer uma diferenciação precisa em relação a outros tipos de quadros gripais somente pelos sintomas apresentados.

Como tratar a pneumonia misteriosa?

Segundo o especialista, o tratamento recomendado é o mesmo indicado para outras infecções gripais. É aconselhável o uso de medicamentos para aliviar os intomas, como antitérmicos e analgésicos, além de se mantém uma boa hidratação e alimentação. Caso a condição se agrave, requerendo hospitalização, é necessário internar, seguida do tratamento com antibióticos após a realização dos devidos testes para diagnosticar a doença.