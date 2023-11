China enfrenta surto de pneumonia desconhecida, alerta sistema de vigilância

Autoridades chinesas avaliam a possibilidade de suspender as aulas nas escolas do país após o sistema de vigilância Promed-Mail emitir um alerta, nesta terça-feira (21), de epidemia de uma pneumonia desconhecida entre as crianças das províncias de Pequim e Liaoning. As localidades ficam a quase 800 quilômetros de distância uma da outra.

"Muitas pessoas estão internadas. Elas não tossem nem têm outros sintomas [respiratórios], só têm febre alta e muitas desenvolveram nódulos nos pulmões", informou um morador de Pequim, identificado apenas como "Sr. W".

De acordo com integrantes do sistema, a equipe está aguardando informações mais conclusivas, porém, o alerta sugere uma "doença respiratória não-diagnosticada" entre crianças. Até o momento não há relatos de adultos com a doença, nem números oficiais.

O Promed-Mail é um portal de monitoramento de doenças que opera desde 1994. Foi o mesmo sistema que apontou o surgimento de surtos como os de covid-19, zika e ebola.

No primeiro inverno sem as medidas de segurança impostas pela pandemia de Covid-19, a China vem registrando um aumento nos casos de pneumonia bacteriana no começo deste mês. Os jornais Bloomberg e Global Times atribuíram esse surto à Mycoplasma pneumoniae, bactéria que causa uma infecção leve.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)