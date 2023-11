Ladrão dorminhoco é preso após acordar moradores com ronco alto

Um ladrão foi preso na China após ser flagrado dormindo durante um assalto. O homem, identificado como Yang, invadiu uma casa localizada em um vilarejo, na madrugada do dia 8. De acordo com o Daily Star, Yang entrou na casa por uma janela e se escondeu em um dos quartos. Ele planejava esperar os moradores dormirem para roubar alguns objetos. No entanto, a missão não saiu como o planejando quando o suspeito caiu no sono enquanto fumava um cigarro. O ronco alto do homem acordou a proprietária da casa, chamada Tang.

A dona da casa, inicialmente, pensou que o barulho vinha do vizinho. No entanto, ela percebeu que havia um invasor em sua residência quando se levantou para esquentar uma mamadeira para seu filho pequeno. A mulher então alertou a família e ligou para a polícia.

Os policiais chegaram rapidamente e prenderam o ladrão dorminhoco em flagrante. Segundo as autoridades, essa não é primeira passagem do suspeito, que já foi preso em 2022 e solto em setembro deste ano. Agora, ele irá responder por invasão de domicílio e furto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)