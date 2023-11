Casos de atendimentos por pneumonia podem aumentar devido a poluição do ar, alerta especialista

No dia 12 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Pneumonia. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2009, para conscientizar a população sobre a importância da prevenção com relação à doença, que é considerada a principal causa de morte de crianças com até 5 anos de idade e que também acomete centenas de idosos.

De acordo com o pneumologista Rubens Tofolo, cerca de duas mil crianças morrem diariamente por pneumonia no mundo. Além disso, a poluição do ar também é muito prejudicial e pode ser o principal fator de risco, em todas as faixas etárias.

“As crianças são as mais suscetíveis à poluição do ar doméstico, em casas que usam, regularmente, combustíveis e tecnologias poluentes para cozinhar, aquecer e iluminar. Enquanto a poluição do ar exterior, especialmente de poluentes emitidos por indústrias e fumaça de escapamento de automóveis, afeta desproporcionalmente a saúde respiratória entre os adultos mais velhos. O aumento dos esforços poderia evitar quase nove milhões de mortes de crianças por pneumonia, até 2030”, aponta Tofolo.

Perigos

A pneumonia é uma doença inflamatória aguda que acomete os pulmões e pode ser provocada por bactérias, vírus, fungos ou pela inalação de produtos tóxicos. Os principais sintomas são tosse com produção de expectoração; dor torácica, que piora com os movimentos respiratórios; mal-estar geral; falta de ar e febre. A doença pode ser adquirida, ainda, pelo ar, saliva, secreções, transfusão de sangue ou, na época do inverno, devido a mudanças bruscas de temperatura. As mudanças comprometem o funcionamento dos pelos do nariz responsáveis pela filtragem do ar aspirado, o que acarreta uma maior exposição aos microorganismos causadores da doença.

“No Brasil, embora a taxa de mortalidade da pneumonia esteja em queda, a quantidade de internações e o alto custo do tratamento ainda são desafios para a saúde pública e a sociedade como um todo”, explica o especialista.

Quando a pneumonia é causada por vírus, o tratamento inclui apenas medicamentos para amenizar os sintomas Nas formas mais graves, pode ser necessário o uso de medicamentos antivirais. Já nos casos de pneumonia causada por fungos, utilizam-se medicamentos específicos. “É muito importante saber que, se não tratada, a pneumonia pode evoluir para um quadro mais grave, causando até a morte”.

Riscos

Algumas condições e fatores específicos podem ser consideradas de risco para a pneumonia, como o fumo; o álcool; o ar-condicionado, que torna o ar muito seco, facilitando a infecção por vírus e bactérias; resfriados mal cuidados e mudanças bruscas de temperatura.

“Ultimamente, as queimadas nos fazem vivenciar as principais alterações e doenças respiratórias, como infecções do sistema respiratório, asma, conjuntivite, bronquite, irritação dos olhos e garganta, tosse, falta de ar, nariz entupido, vermelhidão e alergia na pele, além de desordens cardiovasculares. Todos esses sintomas acontecem, porque as partículas presentes na fumaça são formadas de compostos químicos que afetam o sistema respiratório quando inalado, prejudicando a troca gasosa”, explica Rubens Tofolo.

Cuidados

Alguns cuidados básicos podem auxiliar na prevenção da doença, como: lavar as mãos, não fumar, não usar bebidas alcoólicas, evitar aglomerações e se vacinar. Além da vacina da gripe, a vacina anti-pneumocócica ajuda a prevenir as pneumonias causadas pela bactéria ‘pneumococo’. Em caso de contágio, a imunização diminui a intensidade dos sintomas, além de evitar as formas graves da doença e a mortalidade para esse tipo específico de pneumonia. Já o diagnóstico e tratamento precoces também impedem eventuais agravamentos do quadro clínico.