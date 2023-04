Papa teria ficado inconsciente antes de ser internado com pneumonia, afirma pessoa próxima

Michele Ferri, uma pessoa próxima e que fala frequentemente com o papa Francisco, deu detalhes da internação do pontífice, no final do mês de março. Em entrevista à Agência Reuters, o italiano afirmou que o líder da Igreja Católica estaria inconsciente quando foi levado às pressas para o hospital Agostino Gemelli, em Roma, no dia 29 de março. Na unidade, papa foi foi tratado por três dias antes de voltar para as celebrações do domingo de Páscoa.

"Mais algumas horas e não tenho certeza se estaria por perto para contar", disse Francisco, segundo o relato do italiano, amplamente citado na imprensa da Itália como alguém que fala com o papa regularmente.

VEJA MAIS

Na semana passada, o líder da Igreja Católica presidiu quase todas as celebrações da Páscoa, mas cancelou a participação num serviço ao ar livre noturno da Sexta-Feira Santa em Roma. Segundo o Vaticano, a mudança foi necessária devido ao clima excepcionalmente frio.