Papa Francisco mantém ritual de Quinta-Feira Santa e lava os pés de 12 menores infratores em Roma

Os problemas de saúde não impediram o Papa Francisco de manter o ritual de Quinta-Feira Santa e reproduzir o gesto de humildade de Cristo. Nesta quinta-feira (6), o pontífice esteve presente no Instituto Penitenciário para Menores Casal Del Marmo, localizado na periferia de Roma, para celebrar a Missa da Ceia do Senhor.

Na oportunidade, Francisco manteve a tradição cristã e reproduziu o ato humilde de Cristo com seus apóstolos antes de ser preso, condenado à morte e crucificado na sexta-feira em Jerusalém.

Apesar do problema de saúde, Jorge Mario Bergoglio demonstrou felicidade ao se colocar diante dos 12 jovens detidos para lavar seus pés e beijá-los. Alguns retribuíram o gesto com um beijo na mão, enquanto outros falaram com Francisco.

“O rito do lava-pés não é folclore, mas nos diz como devemos ser. Todos podem escorregar, Jesus nos ama como somos”, disse Bergoglio na ocasião.

Entre os jovens, haviam duas garotas e um mulçumano, bem como entidades católicas de todo o mundo. O ritual teve início em 2013, quando o Papa decidiu levá-lo para fora do Vaticano.

Já pela manhã, o pontífice esteve na missa crismal na Basílica de São Pedro, onde abençoa-se o óleo sagrado que será usado para outros sacramentos ao longo do ano. No domingo de ressureição de Cristo, o Papa abençoará a cidade e o mundo, e lerá a tradicional mensagem sobre os problemas do mundo.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)