Semana Santa: Missa dos Santos Óleos é celebrada na Catedral Metropolitana nesta quinta-feira; vídeo

Presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, a Missa do Crisma (Santos Óleos) é celebrada, na manhã desta Quinta-Feira Santa (6), na Catedral Metropolitana. Nesta celebração ocorrem dois momentos importantes: a renovação dos compromissos sacerdotais e a abênção dos Santos Óleos - por isso, a Santa Missa é conhecida também por Missa dos Santos Óleos.

O rito começou pontualmente às 8h30, com cantos, saudações e acolhida feita pelo ministrante. Em seguida, a igreja presenciou o momento da renovação dos compromissos sacerdotais, que é quando os presbíteros (padres) reafirmam, perante o arcebispo e os fiéis presentes, os seus compromissos sacerdotais e professam o compromisso de rezar por seu pastor. Por essa razão esta celebração também é chamada de Missa da Unidade da Igreja, explicou, ainda, a Arquidiocese de Belém.

O Padre Geovanni Incampo, da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, foi um dos mais de cem sacerdotes presentes durante a cerimônia e fala sobre a o sentido da Santa Missa e seus desejos de Páscoa para a igreja:

"Esta é a comemoração mais solene, porque reúne todo o clero da Arquidiocese. É a nossa proclamação solene da vitória de Jesus ressuscitado sobre todas as misérias do mundo. Nele, encontramos um caminho para sair de qualquer crise que venha sobre nós. Por isso, podemos dizer 'glória a Deus', boas festas pascais e vida nova para todo mundo!".

Outra característica desta celebração é que ela é única. Na manhã de quinta-feira, não há nenhuma outra missa na arquidiocese, o que reforça a unidade e da comunhão da Igreja, onde, em uma única missa, todos estão presentes em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial. O presidente da missa, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, enfatiza esse sentido:

"Toda a Arquidiocese esteve presente nesta Santa Missa, representação das nossas 103 paróquias ou áreas missionárias, todos os padres presentes, os párocos, os vigários paroquiais, os diáconos, seminaristas. Então, é uma expressão da unidade da igreja, para que estejamos preparados já que começamos a celebrar a Páscoa hoje à noite. Queremos estar preparados e unidos para anuncia o mistério da redenção e a força do amor de Cristo, que morreu e ressuscitou".

Fiéis assistem à missa na Catedral Metropolitana de Belém nesta quinta-feira (6) (Thiago Gomes/O Liberal)

Bênçãos dos óleos

Após a confirmação do compromisso dos sacerdotes com a igreja, foi o momento da procissão dos Santos Óleos, sendo abençoados pelo Arcebispo os óleos dos Catecúmenos, dos Enfermos e do Crisma. Esses óleos serão utilizados em todas as paróquias durante o ano litúrgico para os sacramentos do batismo, crisma, ordem e unção dos enfermos. E os vigários de diferentes regiões recebem o óleo do crisma para levá-lo às suas paróquias.

O Óleo dos Catecúmenos destina-se aos que serão batizados - o primeiro sacramento da iniciação cristã, a porta da fé; o Óleo dos Enfermos (Unção dos Enfermos) é utilizado para os enfermos e necessitados de saúde e traz o conforto e a força do Espírito Santo para o doente no momento de seu sofrimento. Já o Óleo do Santo Crisma é usado para os Sacramentos da Crisma e da Ordem, bem como na unção do batismo, que se unge a fronte.

"Desejo que a consagração do óleo do Crisma seja vista como essa unção que desce e nos envia à missão como cristãos", afirmou Dom Alberto Taveira durante a ministração da bênção, especificamente no momento em que derrama perfume sobre o óleo do Crisma.

Para Matheus Luna, de 21 anos, cerimoniário da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no bairro Júlia Seffer, em Ananindeua, a missa é um compromisso anual inegociável, do qual ele sempre participa, representando sua comunidade e reforçando o sentido de pertencimento à Igreja.

"É uma celebração muito importante a todos nós porque fazemos memória da entrega do Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia, institui a Eucaristia e também o sacerdócio. Todos os anos eu faço questão de estar aqui na Catedral Metropolitana, fazendo unidade com a igreja de Belém, juntamente com meus irmãos. Sempre vimos com a nossa equipe cerimonial, com a presença do nosso coordenador. Hoje somos somente três pessoas, mas é muito importante porque isso nos faz igreja, nos faz estarmos unidos com nosso arcebispo, com nosso presbitério, para celebrados mais essa Páscoa, que é a celebração mais importante do cristianismo".