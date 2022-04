Semana Santa: entenda o significado da Missa dos Óleos e Lava-Pés

A Quinta-Feira Santa tem os primeiros eventos da Semana Santa e que reúnem uma série de simbolismos que relembram a história de Jesus antes da Páscoa. O primeiro é ainda pela manhã, conhecido como Missa da Crisma ou Missa dos Santos Óleos. À tarde, ocorre a Missa da Ceia do Senhor, na qual ocorre a Cerimônia de Lava-Pés. À noite, é feita a Adoração do Santíssimo, após o traslado para a Capela da Reposição. Tudo é na Catedral Metropolitana de Belém.

Para a abertura da Quinta-Feira Santa, foi feita a Oração das Laudes pelos cônegos do Cabido de Belém. Às 8h, a Missa dos Santos Óleos (ou Missa da Unidade) começou , presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira e com a participação do bispo auxiliar dom Antônio de Assis Ribeiro.

É nesse momento em que é feita a renovação das Promessas Sacerdotais dos sacerdotes diante do Arcebispo. Também ocorre a benção dos óleos dos catecúmenos, dos enfermos e se consagra o óleo do Santo Crisma, por isso da celebração ser chamada de “Missa dos Santos Óleos”. Esses óleos serão utilizados nas paróquias para os sacramentos do Batismo, Crisma, Ordem e Unção dos Enfermos.

A partir das 18h, há a Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia do lava-pés, em todas as paróquias, de acordo com programação de cada local. Na Catedral Metropolitana, a celebração será às 18h, presidida por dom Alberto. Em seguida, há o traslado do Santíssimo para a capela da Reposição (na própria Catedral) para adoração até a meia-noite.

A cerimônia de Lava-Pés relembra a humildade de Jesus momentos antes de ser entregue e após cear com os apóstolos (Cristino Martins / O Liberal / Arquivo)

A Missa da Ceia do Senhor e com a Cerimônia do Lava Pés recordam o gesto de Jesus durante a Última Ceia, quando lavou os pés dos apóstolos. Do ponto de vista da religião, celebra também a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. Cristo, na noite em que ia ser entregue, ofereceu a Deus o corpo e o sangue, sob as formas de pão e vinho. E então entregou aos discípulos.

Nesta mesma, noite em todas as igrejas do mundo, é retirado de dentro do sacrário a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, e é posto em um local digno fora das Igrejas e capelas, e permanece lá até o Sábado Santo (Sábado de Aleluia). O ato de se deixar o sacrário vazio dentro das Igrejas recorda o momento que é retirado Jesus Cristo para ser entregue à morte e depois colocado no santo sepulcro.