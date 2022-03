Mutirão de confissão prepara fiéis para Semana Santa

A Arquidiocese de Belém realiza, até o dia 13 de abril, o mutirão de confissão nas paróquias das oito Regiões Episcopais, em preparação para Semana Santa. A confissão, também chamado de sacramento da penitência, é uma das recomendações da Igreja Católica para a Quaresma (2 de março a 10 de abril), com objetivo de preparar os fiéis para a Páscoa do Senhor, marcada para o dia 17 de abril.

Durante todo ano, as paróquias realizam as confissões, contudo, o mutirão é feito para atender a demanda de fiéis que buscam pela confissão no período da Semana Santa. A recomendação da Igreja é que os católicos façam a confissão ao menos uma vez no ano e comungar pelo menos uma vez durante o período da Páscoa.

O mutirão conta com um número maior de sacerdotes, que se unem por Região Episcopal em dias determinados por paróquia, para melhor atender os fiéis.

Confira a programação do Mutirão de Confissões por paróquia:

30/03-Quarta-feira

Paróquia Santa Maria de Belém - Terra Firme 18h30 às 22h

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus - Ananindeua 19h

Paróquia Santo André Apóstolo - Ananindeua 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição- cidade velha - 19h

Paróquia São José de Anchieta – Ananindeua- 19h

31/03-Quinta-feira

Paróquia Nossa Senhora De Fátima-Icoaraci- 19h

Paróquia São Miguel Arcanjo- Cremação- 18h30 a 22h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica- Benevides - 19h

Paróquia São Francisco de Assis - Murinim - Benevides 18h30

Paróquia Menino Deus – Marituba -18h

Paróquia Nossa Senhora das Graças - Ananindeua 18h

Paróquia Santa Teresinha – Tenoné – 19h

01/04 Sexta-feira

Paróquia Imaculada Conceição – Outeiro- 19h

Área Missionária São José – Outeiro- 19h

Paróquia Santa Maria Goretti – Guamá - 18h30 a 22h

Área Missionária Ascensão do Senhor – Ananindeua 19h

Paróquia Santa Rita de Cássia – Ananindeua -19h

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Marituba 18h

Paróquia Sagrado Coração Jesus – Distrito Industrial 18h

Paróquia Santo Antônio - Batista Campos - 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Ananindeua - 9h

Paróquia Santa Edwiges Mangueirão - 8h30 às 11h

04/04 - Segunda-feira

Paróquia São João Batista e Nossa. Senhora das Graças-Icoaraci – 17h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Fátima 18h30 a 22h

05/04 Terça-feira

Paróquia São Francisco De Assis-Tapanã – 19h

Paróquia Santo Antônio do Tucunduba 18h30 a 22h

Paróquia Bom Pastor – Marituba - 19h

Paróquia Santa Edwiges -Mangueirão- 15h às 17h

06/04- Quarta-feira

Paróquia Divina Misericórdia – Icoaraci – 19h

Paróquia São Domingos de Gusmão – Terra Firme- 18h30 a 22h

Paróquia Transfiguração do Senhor – Ananindeua - 19h

Área Missionária Maria Mãe da Igreja – Ananindeua 19h

Paróquia Nossa senhora Auxiliadora – Ananindeua- 18H

Paróquia Santa Terezinha – Ananindeua 18h

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias – Marituba 18h

Paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Sideral - 19h

Paróquia São Judas Tadeu – Condo - 19h

Paróquia Jesus Ressuscitado – Marambaia- 19h

07/04. Quinta-feira

Paróquia São Francisco De Assis – Icoaraci – 19h

Paróquia São José de Queluz – Canudos 18h30 a 22h

Paróquia Nossa senhora do Carmo – Benevides - 19h

Paróquia Nossa Senhora do Ó – Mosqueiro – 19h

Paróquia Sagrado Coração Jesus – Júlia Seffer -19hs

08/04. Sexta-feira

Paróquia. Jesus Bom Samaritano – Tapanã – 19h

Paróquia São Francisco de Assis – São Brás- 18h30 a 22h

Paróquia São Pedro Pescador – Mosqueiro

Paróquia São José Operário – Ananindeua 19h

Paróquia Divino Espírito Santo – Ananindeua 19h

Paróquia Santíssimo Sacramento – Marituba -18h

Paróquia Santíssima Trindade – Campina 18h

Paróquia Santa Edwiges Mangueirão - 8h30 às 11h

11/04- Segunda-feira

Paróquia Santa Rosa de Lima – Benevides- 09 às 11h e 16h30 às 18h

12/04 – Terça – Feira

Paróquia Santa Rosa de Lima – Benevides- 09 às 11h e 16h30 às 18h

Paróquia São Raimundo Nonato – Umarizal 15h às 21h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ananindeua – 19h

Paróquia Santa Edwiges -Mangueirão- 15h às 17h

13/04 Quarta – Feira:

Basílica Santuário Nossa senhora de Nazaré- Nazaré 18h30 a 22h

Paróquia Santa Rosa de Lima – Benevides- 09 às 11h e 16h30 às 18h

Paróquia São Raimundo Nonato – Umarizal 15h às 21h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ananindeua –8 às 11h