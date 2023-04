Papa Francisco cancela participação em procissão da Via Sacra por causa do frio

O Vaticano informou, em comunicado, que o papa Francisco não irá participar da procissão ao ar livre da "Via Sacra" na noite desta sexta-feira (7), por conta clima frio na região. Inicialmente, a temperatura prevista era de cerca de 10ºC, porém, ela caiu nos últimos dias e chegou a nevar nos arredores de Roma. Esta é a primeira vez que ele não presidirá o serviço "Via Crucis" desde que foi eleito em 2013. Com 86 anos, o pontífice deixou o hospital no fim de semana passado após um surto de bronquite.

Durante a pandemia, o evento foi transferido para o Vaticano e realizado em versões reduzidas, sempre presidido por Francisco. De acordo com o Vaticano, o líder da Igreja Católica vai acompanhar o culto, que costuma durar mais de duas horas e é assistido por milhares de pessoas, de sua residência.

Após reclamar de dificuldades respiratórias e realizar o tratamento de bronquite, o papa se recuperou rapidamente, recebendo alta alta três dias depois. Desde então, ele apareceu em dois cultos na quinta-feira, e aparentava bom estado. Pela programação da Semana Santa, ele deve presidir uma missa de vigília pascal no sábado à noite na Basílica de São Pedro e, no domingo de Páscoa, entregar sua bênção e mensagem duas vezes por ano "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo). O Vaticano não informou sobre possíveis mudanças nessa programação.

Em 2005, o papa João Paulo II também pulou um serviço da Sexta-Feira Santa. Com a saúde debilitada, ele foi impedido de deixar o Vaticano nas últimas semanas de sua vida.