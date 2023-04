Papa Francisco tem alta e diz: 'ainda estou vivo', o pontífice já esta no vaticano

O Papa Francisco recebeu alta hoje, 1, e já está no Vaticano. O pontífice recebeu alta médica, após ficar internado três dias depois de uma bronquite infecciosa. Com a sua saída, brincou: "ainda estou vivo". Por meio das redes sociais o Vaticano confirmou a notícia.

O papa se sentiu melhor, acolheu as pessoas. Na saída do hospital, o Papa abraçou um casal que perdeu a filha. E ontem, 31, jantou pizza e ainda visitou a área oncológica da pediatria do hospital Gemelli, em Roma, na Itália e ainda batizou uma criança.

Papa Francisco completou 10 anos de pontificado este ano. A sua alta aconteceu antes da missa de Ramos, neste domingo, 2, que deverá ser presidida pelo Papa Francisco e que abre as celebrações da semana santa. A cerimônia será na praça São Pedro no Vaticano.