Papa Francisco apresenta melhora no quadro de saúde, diz Vaticano

O Vaticano informou nesta quinta-feira (30) que o Papa Francisco apresentou uma melhora expressiva no quadro saúde após receber antibióticos para tratar uma infecção por bronquite. Na última quarta-feira (29), o pontífice, de 86 anos, deixou milhões de fiéis preocupados após ser internado em um hospital de Roma, capital da Itália, por conta de dificuldades respiratórias.

“Sua Santidade, o Papa Francisco, descansou bem durante a noite. Seu quadro clínico está melhorando gradualmente e ele continua seu tratamento planejado”, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. Apesar de não ter uma data certa para receber alta do hospital, o Papa não está acamado. "Com base no progresso esperado (de sua saúde), o santo padre pode receber alta nos próximos dias", informou a nota.

Fontes hospitalares relataram que o Santo Padre não apresenta problemas cardíacos nem pneumonia. Os médicos descartam ainda a possibilidade de Francisco estar com covid-19. As informações são da ANSA

Em questão de saúde, o papa geralmente apresenta problemas respiratórios. Aos 20 anos, Francisco teve que realizar uma cirurgia de remoção de um dos pulmões, quando estava em treinamento para se tornar papa. Ele também sofre de diverticulite, uma condição que pode infectar ou inflamar o cólon, que lhe submeteu, em 2021, a outra cirurgia para remover parte da região.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)