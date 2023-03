Papa Francisco: Nunca imaginei que lideraria Igreja Católica na '3ª Guerra Mundial'

O Papa Francisco disse que já imaginava se deparar com tensões no período em que estivesse na chefia da Igreja Católica. Mas não esperava ser papa "nos tempos da Terceira Guerra Mundial". O pontífice se refere à Guerra da Ucrânia, que fez o fantasma de um terceiro conflito global sair do armário. A declaração foi feita em um episódio do Popecast, o podcast produzido pela mídia do Vaticano com o papa e divulgado na efeméride que celebra uma década no cargo.

Francisco, que na última segunda-feira (13) completou dez anos como o líder da Igreja Católica, tem pedido paz em seus discursos, e a guerra já chegou a ampliar a rusga histórica entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa.

O papa, que nasceu em Buenos Aires, na Argentina, diz que, como alguém que "veio dos confins do mundo", não esperava isso. "Achei que a Síria ia ser única, depois vieram as outras", segue, referindo-se à Guerra Civil síria, que já passa de uma década.

"Por trás das guerras, há a indústria de armas, o que é diabólico", diz Francisco nos quase dez minutos de episódio. "Sofro em ver a morte de jovens homens – sejam eles russos ou ucranianos. É difícil", disse.

No podcast disponível em italiano, Francisco volta a pedir paz. No início, ele pergunta aos apresentadores o que é um podcast. "Um podcast? O que é isso? Bom... Vamos fazer".

Ao descrever seus dez anos como papa, Francisco diz: "O tempo voa, tem pressa. Quando você quer agarrar o hoje, já é ontem. Esses dez anos foram assim: vivendo em tensão".

A celebração de seus dez anos de papado contará também com uma missa para a qual foram convidados outros cardeais, no Vaticano.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).