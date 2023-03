Papa Francisco admite 'cansaço' que pode levá-lo a renúncia: 'Estou velho, tenho menos resistência'

Em meio às comemorações de 10 anos de papa Francisco à frente da Igreja Católica, o pontífice admitiu em uma entrevista que o “cansaço” pode levá-lo a uma renúncia do cargo, mesmo que essa não seja a sua vontade. “Um cansaço que não te faz ver as coisas com clareza. A falta de clareza para saber avaliar as situações. Também pode se dar por problema físico”, disse o religioso.

As declarações foram dadas à rede pública de Rádio e Televisão Suíça (RSI), nesta sexta-feira (10). Na ocasião, Francisco também disse que está velho e tem menos resistência física. "O problema do joelho foi uma humilhação física, mesmo que esteja cicatrizando bem agora”, declarou, referindo-se às fortes dores no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas. “Fiquei um pouco envergonhado”, contou.

Papa Francisco tem 85 anos e disse ao jornal espanhol ABC, no final de 2022, que uma carta de renúncia está pronta, caso os problemas de saúde persistam e continuem atrapalhando o exercício de sua função.

“Já assinei minha demissão. Era Tarcísio Berone o secretário de Estado. Assinei e disse a ele: ‘Em caso de impedimento por motivos médicos ou sei lá o que, aqui fica a minha demissão. Eles já têm’. Não sei a quem o Cardeal Berone entregou, mas eu enviei quando ele era secretário de Estado”, declarou, na ocasião.

O papa também já defendeu seu antecessor, Bento XVI, afirmando que a decisão do então pontífice de renunciar foi um ato de coragem.

Por outro lado, ele demonstra preocupação com a possiblidade das renúncias papais se tornarem “moda”. “Isso não significa, no entanto, que a aposentadoria dos papas deva se tornar, digamos, uma moda, uma coisa normal”, disse durante uma visita à República Democrática do Congo, realizada em 16 de fevereiro de 2023.