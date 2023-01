Bento XVI recebe últimas homenagens antes de sepultamento nesta quinta-feira (05)

Nesta quinta-feira (05), fieis do mundo inteiro se despedem de Joseph Aloisius Ratzinger, o Papa Bento XVI. O funeral do alemão começou por volta de 5h30, no Vaticano, e recebe autoridades reliogiosas e chefes de Estado.

VEJA MAIS

Aproximadamente 130 mil pessoas acompanham as palavras do Papa Francisco antes do caixão ser levado para dentro da Basílica de São Pedro, onde a cerimônia será privada.

"Bento, que sua alegria seja completa ao ouvir Sua voz, agora e para sempre", disse Francisco em uma das mensagens para o ex-líder da Igreja Católica.

Assim como o Papa João Paulo II em 2005, Bento XVI pediu para ser enterrado nas criptas sob a Basílica de São Pedro.