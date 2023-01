Padre brasileiro vai participar do funeral do Papa emérito Bento XVI

O padre Jackson Rampellotti, de Joinville (SC), estará no funeral do papa emérito Bento XVI, que morreu aos 95 anos, no último sábado (31). O sacerdote brasileiro embarcou na segunda-feira (2) para Roma, onde acontecerá a cerimônia que terá como concelebrante o papa Francisco, no Vaticano. Com informações do Metrópoles.

Segundo o padre, a viagem para a capital italiana já estava marcada. Ele iria junto de dois casais de amigos e a madrinha, quando ficou sabendo do falecimento de Joseph Ratzinger, o Bento XVI. A ideia inicial era visitar os santuários da região em 20 dias.

“Pra mim, participar do funeral do Papa emérito Bento XVI é uma grande graça, porque, jamais na história da igreja, um Papa sepultou outro Papa. Nós estamos diante de algo inédito”, disse

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)