'Era uma pessoa nobre, gentil', diz Papa Francisco sobre o Papa Emérito Bento XVI

Janeiro Branco

A campanha que sensibiliza a sociedade para a importância da saúde mental volta com ações da Sespa em todo o Estado.



Cães bombeiros

Os Bombeiros estão prestes a concluir o seu primeiro canil, na Júlio César, para 5 cães. Eles reforçarão buscas, salvamentos e resgates.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Era uma pessoa nobre, gentil",

PAPA FRANCISCO, ao comentar a morte do Papa Emérito Bento XVI, no último dia 31. Joseph Ratzinger renunciou ao pontificado ainda em 2013, e morreu aos 95 anos, após uma piora repentina de saúde.

COMBUSTÍVEIS

REAJUSTE



Motoristas de todo o Brasil sentiram ontem significativo aumento nos preços dos combustíveis, especialmente a gasolina. No Pará, em alguns casos, a alta foi superior a R$ 1 por litro, segundo relatos nas redes sociais. A Petrobras garante que não há fato novo que justifique mudança de preços. Não houve reajuste nas refinarias e o governo prorrogou até 28 de fevereiro a medida provisória que isenta os combustíveis da cobrança de impostos federais.



SEM IMPOSTOS



Em nota enviada à coluna, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sindicombustíveis/Pará) diz que não faz acompanhamento de preços por “expressa vedação legal” e que, por isso, não tem conhecimento de reajustes. Entretanto, a entidade afirma que é possível que tenha ocorrido elevação, decorrente do momento de compra de cada empresa. A justificativa é que a medida provisória do novo governo teria entrado em vigor ontem e, segundo a entidade, nos pedidos faturados no dia 31 de dezembro, podem ter sido “cobrados os referidos tributos, na forma da Lei”. O sindicato diz ainda que a MP da desoneração não garante a manutenção dos preços. “Não há qualquer obrigação legal no sentido de manutenção de preços, de modo que cada empresa pode definir seus preços livremente, independentemente de aumento ou redução de impostos”.

GARIMPO

REVOGADO



No pacotão de medidas tomadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro dia de mandato está a revogação do decreto que criou o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala e a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento da Mineração Artesanal em Pequena Escala (Pro-Mape). Defensores do meio ambiente e lideranças indígenas alegavam que o programa estimulava o garimpo ilegal, em terras indígenas e áreas de proteção ambiental. O Pro-Mape foi criado na gestão de Jair Bolsonaro, com a justificativa de facilitar a legalização e a criação de políticas públicas para a atividade garimpeira no Brasil.

ESTRADA

BURACOS



Quem se aventurou pelas estradas federais do Pará e Maranhão, neste período de virada de ano, enfrentou trechos críticos. Na Transamazônica, a BR-230, os pontos mais difíceis estão entre os municípios de Uruará e Placas. Nas redes sociais pipocam imagens de veículos atolados. Há atoleiros também entre Rurópolis e Medicilândia. Já na BR-316, os piores trechos estão no Maranhão, especialmente à altura do município de Junco, onde o asfalto desapareceu, dando lugar à buraqueira.

TRANSPORTE

LICITAÇÃO



Foi confirmada para 7 de fevereiro de 2023 a data de abertura das propostas para concessão dos transportes públicos em Belém. A primeira licitação, que seria concluída no último dia 26 de dezembro, não atraiu interessados, o que obrigou o município a refazer a publicação do edital. A licitação do sistema de transporte urbano foi uma das promessas de campanha do prefeito Edmilson Rodrigues.

LICENCIAMENTO

CALENDÁRIO



Segundo levantamento divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mais de 50% da frota de veículos registrada no Pará está inadimplente com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Ontem o órgão publicou o calendário de pagamento do licenciamento para este ano. As datas de vencimento terão início em março e se encerram em novembro.

MINISTÉRIO

CIDADES



Como adiantado pela coluna, a posse do paraense Jader Filho no Ministério das Cidades foi confirmada para a tarde de hoje. A cerimônia será às 17h. Jader foi nomeado, junto com outros 36 ministros, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, 1º de janeiro. O Ministério das Cidades é responsável, entre outros, por programas de saneamento e habitação como o Minha Casa, Minha Vida.

GOVERNO

POSSES



Empossado em Belém no último domingo, o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), repetiu o gesto de 2019, quando realizou cerimônias em outras regiões do Estado. Ontem, no início da noite, a posse solene foi em Santarém, oeste do Pará. À tarde, ele já havia participado de evento em Marabá, sudeste, onde recebeu a faixa das mãos de uma aluna da rede pública de ensino. Hoje, às 10h, a posse solene será em Breves, no arquipélago do Marajó.

Em Poucas Linhas

► O governador Helder Barbalho se encontrou ontem com a ministra do Meio Ambiente do Reino Unido, Thérèse Coffey. Na pauta, possíveis parcerias para programas de desenvolvimento sustentável e social para Amazônia e o Pará.

► Milhares de pessoas que residem em Belém e foram passar as festas de fim de ano no nordeste paraense foram alvos da exploração de motoristas e cobradores que trabalham no transporte alternativo feito por vans. Os desmandos ocorreram na ida, mas, principalmente, na volta, com preços bem acima do razoável. Uma passagem entre Castanhal e Belém, por exemplo, passou dos R$ 18 para R$ 30. Viagens de trajetos mais curtos, como entre Santa Izabel e Castanhal, eram rejeitadas.Quem reclamava era deixado na beira da estrada.

► O economista Pedro Ribeiro Anaisse assumiu ontem a Secretaria Municipal de Saúde. Substituiu o médico Maurício Bezerra. Um dos primeiros desafios do novo gestor é regularizar a situação de pagamentos de médicos que prestam serviço para o município. Há atrasos no Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti e nos prestadores de serviço que atendem pacientes do município no Hospital Maradei. Após trocar o comando da saúde, o prefeito de Belém estuda novas mudanças no secretariado, que devem ser anunciadas ainda neste mês.

► Já o governador Helder Barbalho tem mantido silêncio sobre reforma no secretariado, mas as informações são de que novos nomes devem ser anunciados nos próximos dias. Uma das principais dúvidas está em torno de quem será o novo titular da Secretaria de Cultura. A Secult era ocupada pela jornalista Ursula Vidal, que deixou a pasta para disputar uma vaga na Câmara Federal.