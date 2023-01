Segundo dia de despedida a Bento XVI é marcado por longas filas

O segundo dia de visita à capela funerária para se despedir do papa emérito Bento XVI, que morreu no último sábado (31), aos 95 anos, foi marcado por longas filas. Na segunda-feira (2), passaram cerca de 65 mil pessoas pela Basílica de São Pedro. Com informações da AFP.

As filas para entrar no santuário e prestar homenagens a Joseph Ratzinger registraram até duas horas de espera. O corpo do papa emérito descansa em um catafalco coberto por um tecido dourado e cercado por dois guardas suíços com trajes de gala, em frente ao altar-mor.

A fila começou a andar de forma organizada e constante, a partir das 7h locais, quando as portas da basílica foram abertas. Pelo menos 25.000 pessoas passaram em frente ao catafalco do pontífice nas primeiras cinco horas desta terça, informou a Gendarmeria do Vaticano.

O corpo do primeiro papa alemão da era moderna, que renunciou em 2013 após oito anos no cargo e afetado por escândalos, permanecerá exposto até a tarde de quarta-feira (4).

Na quinta-feira (5), Francisco presidirá as cerimônias solenes do papa emérito na imensa Praça de São Pedro, as quais contarão com a presença de autoridades e religiosos do mundo todo.

O funeral de um papa emérito, ou seja, sem funções, não tem um protocolo específico. Assim, foram seguidos alguns dos procedimentos da cerimônia para um pontífice em exercício. É a primeira vez na história que um papa preside o funeral de seu antecessor.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)