Últimas palavras de Bento XVI foram 'Senhor, eu te amo', diz Vaticano

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (2) pelo Vaticano, as últimas palavras do Papa emérito Bento 16, ditas por volta das 3h da madrugada de sábado (31) antes de morrer, foram: “Senhor, eu te amo”. As informações são do portal Metrópoles.

O bispo Geor Gänswein relatou o caso: “Naquele momento, eu não estava, mas o enfermeiro me contou logo depois. Foram as últimas palavras compreensíveis, porque sucessivamente não foi mais capaz de se expressar”.

VEJA MAIS

O Papa emérito estava em estado grave de saúde e morreu aos 95 anos. O Papa Francisco, atual chefe da Igreja Católica, fez, durante a semana, pedidos de orações aos fiéis para o seu antecessor.

O corpo do pontífice ficará exposto a partir desta segunda-feira (2) na Basílica de São Pedro para receber o último adeus dos fiéis. O velório está previsto para a quarta-feira (5). O funeral do sacerdote será realizado pelo Papa Francisco.

No domingo (1º), durante a oração do Angelus, o Papa Francisco pediu aos fiéis de todo o mundo rezem pelo Papa emérito. Citando Maria durante todo o evento, na Praça São Pedro, o pontífice também orou pela paz no mundo.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)