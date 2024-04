Bar peladão: conheça o estabelecimento LGBTQIA+ com temática erótica e clientes nus

Em meio aos canais de Amsterdã, um bar chama atenção por sua temática nudista dedicada ao público LGBTQIA+. O "Free Willie" é um espaço de liberdade, onde a nudez é opcional, mas incentivada sem julgamentos ou constrangimentos. Além disso, o local promove a autoaceitação e união contra a intolerância crescente na Holanda.

A nudez é a regra no Free Willie, mas clientes mais tímidos podem usar roupa íntima. "Não aconselhamos", brinca Richard Keldoulis, o dono do local, à AFP. A ideia central é que a nudez incentive a livre expressão da comunidade. Além do bar, o empresário de 61 anos também possui uma discoteca e uma sauna.

Desde o logotipo até os porta-casacos, o Free Willie ostenta uma decoração ousada e irreverente, com referências fálicas explícitas. Essa escolha estética, segundo Keldoulis, busca desafiar os tabus e celebrar a sexualidade de forma aberta e sem pudores.

Na parte traseira do bar está disponíveis alguns espaços mais escuros e íntimos, rodeados de grossas cortinas de veludo vermelho. No entanto, Keldoulis garante que o local não é sobre sexo. O bar holandês busca criar um ambiente acolhedor e amigável, onde as pessoas possam se divertir, conversar e se conectar sem se preocupar com aparências ou julgamentos. A nudez, nesse contexto, serve para a quebra de barreiras e a construção de relações mais autênticas e significativas. Para o dono do local, tirar a roupa ajuda a fazer com que as pessoas se tornem "mais abertas e relaxadas".

Além de sua decoração, a programação do bar também chama atenção. O local promove concurso de karaokê e um torneio semanal de bilhar com seus competidores completamente nus. O vencedor ganha um troféu e 50 euros (cerca de R$ 280). Nas redes sociais, a competição é divulgada com fotos sensuais.

Refúgio em meio à intolerância

A Holanda, apesar de ter sido pioneira na legalização do casamento homossexual, enfrenta um aumento preocupante na intolerância contra a comunidade LGBTQIA+. O país caiu para o 14º lugar no Rainbow Index, que mede os direitos dos homossexuais na Europa.

O Free Willie se posiciona como um refúgio para a comunidade "queer" em Amsterdã, oferecendo um ambiente livre de discriminação e violência. Os clientes que frequentam o local alegam ser um local seguro para a comunidade, onde as pessoas podem ser elas mesmas sem medo de represálias. "Sexo, droga e rock and roll: não querem mais essa imagem na cidade. Para mim, é uma pena, pois eu vim para cá por isso”, disse Richard Keldoulis.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)