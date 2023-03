Papa Francisco: violência contra mulher é fruto de uma 'cultura de opressão patriarcal e machista'

O papa Francisco afirmou que "o mundo será melhor se houver igualdade na diversidade entre homens e mulheres". As declarações foram feitas no prefácio do livro Mais liderança feminina para um mundo melhor: o cuidado como motor da nossa casa comum, divulgado nesta quarta-feira (8). No texto, o líder católico lembra as diferenças que ainda existem na igualdade de gênero e afirma que a violência contra as mulheres é fruto de "uma cultura de opressão patriarcal e machista".

"Se as mulheres pudessem desfrutar de plena igualdade de oportunidades, poderiam contribuir substancialmente para a mudança necessária rumo a um mundo de paz, inclusão, solidariedade e sustentabilidade integral", disse Francisco. Ainda conforme o chefe da Igreja Católica, "ainda há muito por fazer para a plena emancipação da mulher".

O livro foi editado por Anna Maria Tarantola, ex-diretora do Banco de Itália e atual presidente da Fundação Centesimus Annus pro Pontifice. Papa Francisco também falou sobre o papel da mulher na Igreja, afirmando que ele "vai muito além da funcionalidade".

Para Francisco, a capacidade de cuidar, por exemplo, é "sem dúvida uma característica feminina", que "deve se expressar não só no seio da família, mas igualmente e com êxito na política, nos negócios, no mundo acadêmico e no local de trabalho".