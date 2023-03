Grupo Liberal promove palestra em alusão ao Dia Internacional das Mulheres

Com o tema “força e empoderamento feminino no mercado de trabalho”, funcionárias do Jornal O Liberal participaram de uma palestra promovida pela empresa nesta quarta-feira (8), em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. A ação ocorreu na sede do Grupo Liberal, localizada no bairro do Marco, em Belém. Nesta quinta-feira (9), será a vez da TV Liberal, que fica no bairro de Nazaré, participar da conversa.

Mãe de três filhos, advogada, empreendedora e presidente do Conselho de Mulher Empresária, Izabela Araújo, trouxe questões relacionadas à maternidade e relacionamento, além do ponto central da discussão, o empreendedorismo.

“Esse tema é muito importante, até porque o empreendedorismo não é só para uma empresa, ele é um comportamento. As jornalistas, executivas que trabalham dentro do jornal, com certeza, realizam uma série de comportamentos empreendedores. Da feita que elas começam a praticar essas atitudes, certamente, isso permite maior ganho e sucesso. O empreendedorismo feminino é hoje um dos maiores motes da liberdade econômica feminina. Tem tudo a ver com o Dia das Mulheres”, explicou Izabela.

Thainá Oliveira, trabalha no Grupo Liberal há mais de um ano, gostou do tema da palestra e comentou sobre representatividade. “Nós como mulheres sabemos a dificuldade de crescer no meio de trabalho. Conforme vamos conversando sobre esses temas, nos sentimos mais incentivadas. É muito legal que o Grupo Liberal trabalhe dessa forma nos incentivando. Aqui vemos mulheres no cargo de chefia, de gerência. Por isso é muito importante ter essa conversa. Nos sentimos representadas”, concluiu.