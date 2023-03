Saiba onde almoçar quase 'de graça' no Dia da Mulher em Belém

Na quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, o Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, em Belém, realizará o evento comemorativo às homenageadas da data. Será servido o cardápio especial de estrogonofe de carne e, além disso, estarão dispolíveis serviços gratuitos de saúde e maquiagem ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O ambiente contará com setlist da DJ Jack Sainha, decoração especial e distribuição de mudas de plantas.

Acompanhando o prato principal do cardápio do dia, as homenageadas terão arroz branco, batata palha, farofa, feijão carioquinha e salada de alface, além de sobremesa de salada de frutas. O restaurante será decorado com balões, banners alusivos ao Dia da Mulher e arranjos florais cedidos pela Fundação Escola Bosque (Funbosque).

VEJA MAIS

Música ambiente

Jack Sainha é expert em sonoridades dançantes que passeiam pela música paraense, com músicas do passado e contemporâneas incluindo brega, guitarrada, lambada, cúmbia e carimbó, além de brasilidades, como o samba e outros batuques.

"Vou tocar um set feminino empoderado, com grandes cantoras e compositoras, além de músicas que passam mensagens de empoderamento, amor próprio, resistência e amor", garante a artista, que é correspondente do Slam Dandaras do Norte, coletivo feminino de rap, slam, poesia e música.

Saúde e bem-estar

O Senac participará da ação ofertando os serviços de saúde, avaliação antropométricas, verificação de pressão arterial e teste glicêmico. Esses serviços serão realizados por alunos do curso de Técnico de Enfermagem da instituição, acompanhados de duas instrutoras.

O Senac também garantirá instrutora e subsídios para que alunas do curso de "Maquiagem para Festas", do programa de qualificação profissional Donas de Si, prestem atendimento gratuito às frequentadoras do restaurante que desejarem ser maquiadas no local.

Mimos serão distribuídos

Serão distribuídas mudas de plantas da Granja Modelo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), áqueles que desejarem levar um exemplar para casa.

O Restaurante Popular é uma política de segurança alimentar mantido pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo de Belém, que comercializa refeições com nutrição balanceada pelo valor simbolico de R$ 2, a unidade. Esse valor é possível em razão do subsídio custeado pela administração municipal. O restaurante costuma atender o público em condição de vulnerabilidade social, servindo refeições diariamente 1,2 mil refeições, das 11h20 às 14h.