Papa Francisco celebra seu 10° Natal pontificado em missa solene no Vaticano

Durante missa celebrada no último sábado, 24, véspera de Natal, o Papa Francisco pediu aos fiéis que olhassem além do consumismo que envolve a celebração do Natal e que lembrassem daqueles que sofrem com a pobreza e a guerra. Do lado de fora, cerca de 4 mil pessoas participavam da missa na praça de São Pedro, no Vaticano. As informações são da Agência Brasil.

O Papa celebrou seu 10° Natal pontificado conduzindo a missa solene na Basílica de São Pedro. Essa foi a primeira celebração com capacidade para 7 mil pessoas desde o início da pandemia.

Com um problema no joelho há alguns meses, Francisco não pode ficar em pé por muito tempo e delegou um cardeal para ser o principal promotor da cerimônia no altar da maior igreja da cristandade. O Papa teceu sua homilia em torno da ganância e do consumo em vários níveis.

"Homens e mulheres em nosso mundo, em sua fome de riqueza e poder, consomem até mesmo seus vizinhos, seus irmãos e irmãs", disse ele. "Quantas guerras já vimos e em quantos lugares ainda hoje, a dignidade e a liberdade humana são tratadas com desprezo", completou.

Francisco vem se manifestando contra a guerra em todos os eventos públicos desde quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro deste ano. Porém, na noite deste sábado não citou a Ucrânia.

"Como sempre, as principais vítimas desta ganância humana são os fracos e os vulneráveis. Penso nas crianças devoradas pela guerra, pela pobreza e pela injustiça".

Neste domingo, 25, o Papa deve entregar sua bênção e mensagem "Urbi et Orbi" (para a cidade e para o mundo) bianuais do balcão central da basílica de São Pedro, para dezenas de milhares de pessoas.