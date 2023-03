Papa Francisco: comunicado afirma que pontífice tem infecção respiratória

Nesta quarta-feira (29), o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou que o papa Francisco foi internado no hospital Policlínico Gemelli em Roma, devido a uma infecção respiratória. O comunicado informou que o pontífice de 86 anos apresentou dificuldades respiratórias nos últimos dias, e foi ao hospital para realizar exames médicos. O resultado desses exames evidenciou a infecção, que pedirá alguns dias de cuidado médico-hospitalar.

O Vaticano afirmou que a infecção não é causada pelo coronavírus, segundo fontes médicas. Os exames mostraram que não há problemas sérios e a saturação também está dentro dos parâmetros normais para a idade. Mesmo assim, foram feitos preparativos para a internação de Francisco, que deve permanecer no hospital pelo menos durante a noite.

Equipe médica acompanha evolução do quadro

O pontífice está sendo acompanhado de perto por sua equipe médica, enquanto todos os grupos mais próximos do papa, incluindo a segurança, foram mobilizados para permanecer no local. O Papa Francisco agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido e pediu orações pelos doentes.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Papa Francisco é internado com problemas cardíacos e respiratórios, afirma portal de notícia ]]

Por conta da internação, o Vaticano cancelou todas as audiências públicas e privadas do líder católico para a quinta (30) e a sexta-feira (31). Ainda não há previsão de alta, mas a expectativa é que o papa se recupere rapidamente.