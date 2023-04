Papa Francisco já comeu pizza e deve ter alta neste sábado, diz Vaticano

Hospitalizado desde a última quarta-feira (29), após ser diagnosticado com infecção respiratória, Papa Francisco deve ter alta no sábado (1º). Segundo comunicado do Vaticano, o pontífice passa bem e jantou pizza na noite de quinta-feira (30) com funcionários do hospital.

O pontífice, de 86 anos, poderá participar de todos os ritos da semana da Páscoa, inclusive presidir a missa do Domingo de Ramos, que marca o início das celebrações. Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, informou que ele voltará para a Casa Santa Marta assim que saírem os resultados dos últimos exames, mas está se recuperando e segue com sua rotina normal do hospital.

“O dia de ontem transcorreu bem, com um normal decurso clínico. À noite, o papa Francisco jantou, comendo pizza, na companhia das pessoas que o assistem nesses dias de internamento hospitalar. Hoje, depois do café da manhã, leu alguns jornais e retomou o trabalho", disse Matteo. Através do Twitter, papa Francisco agradeceu as mensagens e apoio dos fiés.

Papa Francisco chegou no hospital Agostino Gemelli, em Roma, na quarta-feira (29) após sentir dificuldade para respirar, que logo foi diagnosticada como uma bronquite infecciosa. Em nota, o Vaticano informou que o pontífice realizou teste para Covid-19, mas deu negativo.

O líder religioso tem problemas crônicos de saúde e conta com uma cadeira de rodas para se locomover desde o ano passado, por conta de uma dor intensa no joelho.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)