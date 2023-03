Papa Francisco está se recuperando após infecção respiratória, diz Vaticano

Na manhã desta quinta-feira (30), o Vaticano comunicou que houve melhora no quadro clínico do Papa Francisco, de 86 anos, após ser hospitalizado por conta de uma infecção respiratória. O comunicado afirma que o pontífice está se recuperando aos poucos e seguirá internado no hospital Agostino Gemelli, em Roma.

As informações é de que, mesmo no hospital, o Papa já voltou a trabalhar e fazer algumas atividades. "Nesta manhã (de quinta-feira), após o café da manhã, ele leu alguns jornais e voltou a trabalhar", diz a nota do Vaticano. Fontes já haviam informado à agência de notícias Reuters que ele passou a noite bem e estava estável.

Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, informou na tarde de ontem que o líder da igreja foi internado após sentir dificuldade para respirar e que deverá permanecer no hospital até sua recuperação completa. A agenda de compromissos do pontífice foi completamente cancelada, mas ainda não se tem informações sobre como será a programação dos próximos dias, incluindo a tradicional missa do Domingo de Ramos, no dia 2 de abril.

Na quarta-feira (29), o Vaticano informou que Francisco teria sido levado ao hospital apenas para realizar exames de rotina. Porém, fontes do hospital Agostino Gemelli deram informações à imprensa italiana de que o Papa chegou no local de ambulância depois de passar mal por problemas cardíacos e pulmonares.

Após a repercussão, o Vaticano confirmou a internação por conta de uma infecção respiratória. O pontífice chegou a fazer teste para Covid-19, mas o resultado deu negativo.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)